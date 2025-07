Strage di animali a Grotte: cuccioli avvelenati e indignazione

Nella comunità di Grotte, la questione degli avvelenamenti di animali sta suscitando forte preoccupazione tra i residenti. Ultimamente, tre cuccioli di meticcio sono stati vittime di avvelenamento e, grazie all’intervento di alcuni cittadini, sono stati trasportati in una clinica veterinaria di Caltanissetta per ricevere soccorsi.

Questo episodio rappresenta solo l’ultimo di una serie di avvelenamenti che hanno colpito vari animali, tra cui cani e gatti randagi, negli ultimi tempi. La notizia è stata riportata dal quotidiano “La Sicilia” e ha suscitato indignazione nella popolazione locale. Molti abitanti di Grotte stanno chiedendo misure più incisive da parte delle autorità, come controlli più frequenti e l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza.

Grotte si distingue nel comprensorio agrigentino per aver già attivato un sistema di videosorveglianza efficiente, con molte telecamere operative, ma i cittadini ritengono che ciò non sia sufficiente a prevenire simili atti di crudeltà. La situazione continua a destare timori e a sollecitare un impegno collettivo per garantire la sicurezza degli animali e la tranquillità della comunità.