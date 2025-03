Strage di Altavilla, condannata la figlia di Barreca

La figlia di Giovanni Barreca è stata condannata a 12 anni e 8 mesi dal gup del tribunale dei minori di Palermo, Nicola Aiello, per la strage di Altavilla, avvenuta un anno fa durante un esorcismo, che ha portato alla morte di Antonella Salomone e dei suoi due figli, un ragazzo di 16 anni e uno di 5. All’epoca dei fatti, la giovane aveva solo 17 anni ed era accusata di triplice omicidio e occultamento di cadavere. Il pubblico ministero aveva richiesto una pena di 18 anni, ma la condanna è stata ridotta di un terzo grazie al rito abbreviato.

Nel frattempo, la Corte d’Assise di Palermo ha stabilito che Giovanni Barreca è capace di intendere e volere, respingendo la richiesta dell’avvocato di non procedere per infermità mentale. Questa decisione implica che Barreca sarà giudicato per il suo ruolo nella strage. L’esito del processo ha suscitato grande attenzione mediatica, stante la brutalità del crimine e il coinvolgimento di più persone, tra cui la giovane condannata e i suoi familiari. I dettagli di questa vicenda continuano a essere fonte di sconcerto e dibattito, mettendo in luce tematiche legate alla violenza familiare e all’uso di rituali religiosi estremi. Le indagini e il dibattimento pongono interrogativi sulla responsabilità legale di giovani coinvolti in atti così gravi, e sulle implicazioni psicologiche e sociali di tali eventi tragici. La cittadinanza attende ora l’evoluzione del caso e le eventuali ulteriori decisioni giudiziarie.