Strage Crans Montana

Strage Crans Montana

Una giovane ragazza è morta a Crans Montana. La sua insegnante, Esmeralda Calcullo, professoressa di italiano, latino e storia al Liceo Scientifico Moreschi di Milano, le ha scritto una lettera commemorativa. La professoressa ricorda la ragazza come una persona solare, positiva, generosa e travolgente, che sapeva stimare senza adulare e donare senza pretendere.

La ragazza era una studentessa modello, sempre presente e partecipe durante le lezioni, e sapeva rendere ogni lezione attiva e piacevole. La professoressa ricorda come la ragazza fosse sempre pronta a imparare e a scoprire nuove cose, e come avesse un grande senso di giustizia e un altissimo senso etico. La professoressa conclude la lettera promettendo di continuare a insegnare ai compagni di classe della ragazza e di farli crescere nel giusto, e chiede alla ragazza di vigilare su di loro e di guidarli al Bene.

