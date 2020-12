“Fermo restando che nell’aprile 1978, mese in cui viene appunto scoperta la base delle Brigate Rosse in via Gradoli 96, il Sisde non disponeva di una concreta organizzazione è bene sottolineare che, in quel momento, Domenico Catracchia NON ERA l’amministratore di quel palazzo. Il tutto si evince facilmente dalla lettura dei verbali relativi alle testimonianze”. Lo scrive Nicola Lofoco, scrittore e giornalista esperto di terrorismo, che, sul suo blog “Anni di piombo e non solo”, pubblica anche gli stralci dei verbali, da cui si evincerebbe che Catracchia non solo non era amministratore dello stabile dove le Br affittarono l’appartamento dei coniugi Ferrerò-Bozzi nel dicembre 1975 ma non lo era nemmeno nell’aprile del 1978, al tempo del sequestro Moro, né nel 1981, quando i Nar avrebbero trovato rifugio peraltro non in quello stabile ma in palazzo al civico 65 di via Gradoli. Un altro estremista di destra avrebbe in realtà abitato in via Gradoli 96 – Enrico Tomaselli di Terza Posizione – ma nel 1986, cioè molti anni dopo i fatti in oggetto, e in un altro vano rispetto a quello occupato a suo tempo dalle Br.

