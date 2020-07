“Vedremo nelle motivazioni della sentenza che peso hanno avuto e come sono state utilizzate le nostre conclusioni, ma tutti sembrano ormai convinti che l’esplosivo utilizzato sia quello che abbiamo individuato noi, il Compound B usato negli armamenti angloamericani, e non quello che era stato individuato 40 anni fa, il che ha modificato le quantità e dunque anche il volume e il peso che si doveva portare dietro chi ha trasportato il materiale in stazione”. Lo dice all’AdnKronos di Danilo Coppe, il tecnico incaricato dai giudici del processo a Gilberto Cavallini, conclusosi in primo grado con la condanna all’ergastolo per concorso in strage, a redigere una nuova perizia sull’esplosivo che il 2 agosto del 1980 fece deflagrare la stazione di Bologna.

Fonte