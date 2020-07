Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, celebra nella cattedrale di San Pietro una messa in suffragio delle 81vittime di Ustica e delle 85 della strage della stazione di Bologna per la quale sono trascorsi 40 anni. E, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, denuncia l’”ingiustizia acuta e insopportabile per l’assenza di verità”. In un passaggio centrale dell’omelia, Zuppi osserva: “La memoria ci fa provare l’acuta e insopportabile ingiustizia della mancanza di verità, amara, perché memoria anche di delusioni, di ritardi, di opacità spesso senza volto e senza nome, di promesse non mantenute, di mandanti – che ci sono -protetti dall’ombra di quelle che sono vere e proprie complicità”. Da qui il monito affinché “chi sa, parli”, perché, per dirla con il porporato, si potrà sfuggire alla giustizia terrena “ma non si scappa dal giudizio di Dio”.

