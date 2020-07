Nel libro di Beppe Boni, condirettore de ‘Il Resto del Carlino’ e Carlino.it: ‘La strage del 2 agosto – La bomba alla stazione. I processi, i misteri, le testimonianze. 2 agosto 1980-2 agosto 2020’, edito da Minerva, sono riportati, per la prima volta in forma integrale, alcuni dei dispacci inviati al Sismi dal colonnello dei carabinieri Stefano Giovannone, nome in codice ‘Maestro’, capo stazione per i nostri servizi in Medioriente con base a Beirut, in Libano. Si tratta di dispacci – ricostruisce Boni – in cui si avvertivano i Servizi segreti della volontà di ritorsione del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina che riteneva violato il cosiddetto ‘Lodo Moro’ del 1973 che assicurava loro immunità nel nostro Paese.

Fonte