Dieci domande sono state scritte dall’Intergruppo parlamentare ‘La verità oltre il segreto’ in occasione del 40esimo anniversario della Strage di Bologna “perché ai familiari del vittime e agli italiani va data la verità non una verità” incalza il deputato di FdI Federico Mollicone. “Ci chiediamo come sia possibile che nello stesso processo per la strage di Bologna vengano condannati i Nar come autori dell’attentato e i vertici dei servizi segreti italiani che avevano depistato le indagini facendo trovare sul treno Taranto-Milano armi e soprattutto materiale esplosivo compatibile con quello usato per la strage di Bologna e documenti usati da due esponenti dei Nar, Fioravanti e Vale, cercando di far addossare la colpa dell’attentato a questo gruppo terroristico? E come sia possibile che un processo così importante abbia portato ad una sentenza di condanna sulla base della testimonianza due collaboratori squalificati come Angelo Izzo, che a seguito di quella testimonianza fu considerato dal pm Mancuso collaboratore di giustizia e quindi scarcerato e dopo poco tempo uccise altre due donne, e Massimo Sparti che fu smentito in sede processuale dalla moglie, dal figlio e dalla donna di servizio e che fu liberato alla fine degli anni ottanta, dopo questa sua testimonianza, con la scusa di un tumore al pancreas e mori nel suo letto nel 2004 per altra malattia?”.

