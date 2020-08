“Sono passati 40 anni e ancora la giustizia non ha fatto il suo corso, ci hanno detto solo verità di comodo. La loro verità. Non ci sarebbe nient’altro da aggiungere”. Così all’Adnkronos Luigi Ciavardini, condannato a 30 anni per la strage di Bologna. “Quello che si può fare ora? Continuare a urlare la nostra innocenza. Domani -aggiunge- nelle principali piazze italiane si riuniranno tante persone per rendere omaggio alle vittime della strage e per ricordare anche chi ha pagato ingiustamente per la loro morte. Iniziative pacifiche, importanti che andrebbero sottolineate e alle quali andrebbe dato risalto”.

