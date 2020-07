“Per me è impossibile anche solo ipotizzare un eventuale coinvolgimento del Gelli nella strage di Bologna. Il Gelli è stato dipinto in tutte le maniere possibili. Era un uomo intelligente, capace, organizzatore ma mai e poi mai si sarebbe macchiato le mani di sangue. Del resto, lui stesso ha sempre dichiarato in ogni sede la sua più totale estraneità ai fatti contestati”. Così all’Adnkronos l’avvocato aretino Raffaello Giorgetti, storico legale di Licio Gelli, scomparso il 15 dicembre 2015 all’età di 94 anni, commenta la nuova inchiesta della Procura generale di Bologna sulla strage alla stazione del capoluogo emiliano del 2 agosto 1980, costata la vita a 85 persone e il ferimento di oltre 200, che indicano nel Maestro Venerabile della Loggia P2 uno dei mandanti e non solo uno degli autori dei depistaggi, reato per il quale venne condannato dalla Cassazione a 10 anni nel 1995.

