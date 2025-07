Strage a Gaza: oltre 20 morti in calca per distribuzione aiuti

Almeno venti persone hanno perso la vita questa mattina a Khan Younis, in seguito a una calca in un centro di distribuzione di aiuti alimentari. La Fondazione umanitaria di Gaza (Ghf) ha indicato le responsabilità di elementi di Hamas nel provocare la tragedia, mentre il ministero della Salute locale ha attribuito i decessi all’uso di gas lacrimogeni contro la folla.

In parallelo, si è registrato un nuovo attacco israeliano in Siria, dove le forze di Tel Aviv hanno colpito l’ingresso del quartier generale dell’esercito siriano a Damasco. Israele ha annunciato l’invio di ulteriori truppe al confine siriano, avvertendo che intensificherà le operazioni militari se le forze governative non si ritireranno dal sud della Siria.

Nel contesto dei conflitti, l’amministrazione Trump ha richiesto a Israele di interrompere la campagna di bombardamenti contro le forze siriane. Allo stesso tempo, i negoziati indiretti tra Israele e Hamas continuano a Doha senza alcun progresso significativo. Un portavoce qatariota ha confermato gli sforzi dei mediatori, evidenziando il loro impegno costante nel cercare di raggiungere un accordo tra le parti.

Mentre la situazione in Gaza rimane critica, con diversi report che segnalano continui alti numeri di vittime, le tensioni tra Israele e Siria non mostrano segni di attenuazione, aumentando il rischio di ulteriore escalation nella regione.