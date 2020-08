Affrontare le “criticità” emerse a 12 anni dall’avvio dell’operazione ‘Strade Sicure’ con l’obiettivo “di perfezionare questo intervento dei militari adeguandolo alla situazione che, come ha dimostrato l’emergenza per la pandemia da Covid-19, è sempre in evoluzione e richiede nuovi strumenti operativi”. Gianluca Rizzo (M5s), presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati, spiega all’Adnkronos le conclusioni alle quali è arrivata la stessa Commissione parlamentare che, nei giorni scorsi, ha approvato un documento conclusivo al termine dell’’Indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell’operazione ‘Strade Sicure’”, avviata oltre un anno fa.

Fonte