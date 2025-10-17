Strade Sicure in Italia: Iniziative per un Futuro Positivo

Rendere le strade più sicure è un’esigenza urgente. Secondo il Censis, la maggior parte degli italiani, il 75,8%, non si sente al sicuro all’aperto, con il 81,8% delle donne che condivide questa preoccupazione.

Questa percezione di insicurezza, che limita la fruizione degli spazi pubblici, ha spinto molte organizzazioni a intraprendere iniziative concrete. Tra queste, il progetto “Punti Viola” dell’associazione DonneXStrada, che offre rifugi sicuri in esercizi commerciali come bar e farmacie per chi si trova in difficoltà. Attualmente, sono attivi oltre 800 Punti Viola in Italia, creando una rete di supporto cruciale.

In aggiunta, l’associazione ha sviluppato l’app “Viola”, che consente di richiedere supporto attraverso chiamate o videochiamate, ampliando così le possibilità di aiuto oltre i Punti Viola.

Un’altra iniziativa importante è il progetto “Safe Taxi”, che offre corse a pagamento per donne sole, garantendo che i tassisti siano formati per gestire situazioni di vulnerabilità. Anche iniziative locali, come il “Taxi Rosa” a Napoli e “Custodae” a Milano, forniscono accompagnamento gratuito per rendere più sicuri gli spostamenti urbani. Custodae opera attraverso un team di accompagnatori volontari, offrendo un supporto affidabile per tragitti brevi o medi.

Tutti questi progetti mirano a garantire a tutti, in particolare a donne, anziani e persone sole, la possibilità di spostarsi in sicurezza. La sicurezza urbana è una priorità e iniziative come queste contribuiscono a colmare il divario tra la percezione e la realtà della sicurezza, lavorando verso una società più equa e inclusiva.