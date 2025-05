Strade chiuse e deviazioni, tutte le informazioni

Il primo maggio a Roma si svolgerà il tradizionale Concertone in piazza San Giovanni, che riapre dopo i lavori di riqualificazione. Questo evento porterà a notevoli ripercussioni sul traffico, aggravato da altre manifestazioni in corso, come quella al Tiburtino e i cortei da piazza Vittorio a via dei Fori Imperiali e zona largo Preneste.

Dalle 14 del 30 aprile, si estenderanno i divieti di fermata a via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice e altre vie vicine. L’area del concerto sarà chiusa al traffico, ma rimarranno accessibili alcune direttrici. Il trasporto pubblico seguirà gli orari festivi, con prolungamenti per le metropolitane oltre la mezzanotte.

Diversi autobus subiranno deviazioni, con le linee 16, 51, 81 e 87 che cambieranno percorso. Dalle 14, a seconda della partecipazione, ulteriori modifiche potrebbero essere necessarie. La chiusura dell’area proseguirà anche dopo il concerto per permettere interventi di pulizia. Inoltre, dalle 8 del 1° maggio scatterà un divieto di transito in alcune strade.

Un’altra manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 13, con un corteo che partirà da piazza Vittorio, coinvolgendo circa 5000 partecipanti e richiedendo divieti di sosta e chiusure temporanee in varie vie.

Inoltre, per “Primo maggio Tiburtino”, ci sarà una chiusura della corsia laterale di via Tiburtina e possibili rallentamenti del traffico. Dalle 9.30 alle 13, è previsto un altro corteo da largo Preneste a Parco Sangalli, con divieti di sosta in alcune vie.