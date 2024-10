Strade chiuse e autobus deviati

Il weekend del 19 e 20 ottobre a Roma prevede eventi di grande impatto sulla mobilità cittadina, con tre cortei, una mezza maratona e manifestazioni culturali. Le strade della capitale subiranno chiusure e deviazioni delle linee bus.

Sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 13.30, si svolgerà un corteo che partirà da piazza Barberini e arriverà a piazza del Popolo, attraversando diverse vie del centro, come via Sistina e viale Gabriele d’Annunzio. Durante questo periodo, ci potrebbero essere rallentamenti o deviazioni per le linee di autobus 52, 53, 61, 62, 63, 80, 83, 85, 100, 119, 160, 492, 590 e C3.

Dalle 14 alle 20, si terranno due cortei simultanei: il primo partirà da piazza Vittorio per arrivare a piazza dell’Esquilino, percorrendo via dello Statuto, via Merulana e via Liberiana. Questo corteo potrà causare deviazioni per le linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649, 714 e C3. Il secondo corteo, invece, sfilerà da piazza dell’Esquilino a largo Corrado Ricci, attraversando via Cavour, e avrà un impatto su linee come 16, 70, 71, 75, 360, 590, 649, 714 e C3.

Domenica 20 ottobre si svolgerà la Rome Half Marathon, con partenza dal Circo Massimo e traguardi in via degli Annibaldi e viale Terme di Caracalla. La corsa interesserà numerose strade, fra cui lungotevere, viale Terme di Caracalla, piazza di Spagna e piazza Navona. Le chiusure delle strade inizieranno dalla mezzanotte e riguarderanno via del Circo Massimo, via dei Cerchi, via Cavour e proseguiranno con altre aree a partire dalle 5 e dalle 7:30. Le linee di autobus 3, 8, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49 e molte altre saranno deviate a causa delle chiusure.

A Ostia, si terrà una manifestazione socio-culturale e commerciale domenica 20 ottobre, con la chiusura di via delle Baleniere. Tuttavia, non ci saranno deviazioni per la Festa del Cinema di Roma all’Auditorium Parco della Musica, il Vintage Market al San Paolo District e i Japan Days all’Ippodromo di Capannelle.