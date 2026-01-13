La Strada dei Troll in Norvegia, conosciuta come “Trollstigen”, è un tratto di strada spettacolare tra le montagne e i fiordi occidentali. Questo tratto stradale fa parte della Norwegian County Road 63 e collega Åndalsnes alla valle di Valldal attraverso un percorso di 11 tornanti ripidi scolpiti nella montagna. Il paesaggio è caratterizzato da valli profonde, cascate impetuose e pendii rocciosi.

Trollstigen è una strada di montagna nel cuore della Norvegia occidentale, lungo la Road 63 Geiranger – Trollstigen. La strada fa parte delle “Strade Turistiche Nazionali norvegesi”, una selezione di percorsi panoramici progettati per mettere in mostra il meglio del paesaggio scandinavo. Il tratto di strada fa riferimento ai “troll” perché nella tradizione norvegese, queste creature mitologiche abitano le montagne e le foreste.

La Strada dei Troll è caratterizzata da 11 tornanti stretti scavati nella parete della montagna, ognuno con il proprio nome, e un dislivello importante che porta a un altopiano panoramico di circa 700 metri di quota. La pendenza massima è intorno al 10–12%, che rende la guida impegnativa ma affascinante. La strada è anche caratterizzata dalla spettacolare cascata Stigfossen, che corre quasi parallela alla strada, e da un contorno di cime appuntite e pareti verticali, tra cui il famoso Trollveggen.

La Strada dei Troll è inserita nella storica “Golden Route”, un itinerario di circa 106 km che collega il Geirangerfjord con Åndalsnes. Lungo questo percorso si trovano punti di osservazione, terrazze panoramiche e scorci che rappresentano al meglio l’immagine classica del Paese: fiordi norvegesi profondi, cascate e montagne drammatiche.

Trollstigen si trova nella regione dei fiordi della Norvegia occidentale, precisamente nella contea di Møre og Romsdal. Si sviluppa tra alcune località chiave che spesso diventano anche base per la notte, come Åndalsnes, la zona del Geirangerfjord e il villaggio di Geiranger, Ålesund. La Strada dei Troll è un tratto della Road 63, che collega il Geirangerfjord con Åndalsnes, passando per l’altopiano di Trollstigen, dove si trova il centro visitatori con parcheggio e piattaforme panoramiche, e un breve tratto di traghetto tra Eidsdal e Linge.

Per raggiungere la Strada dei Troll in auto o camper, si può partire da Åndalsnes, seguire le indicazioni per la Road 63 in direzione sud, o da Geiranger, salire lungo la Road 63, facendo sosta ai famosi belvedere di Flydalsjuvet e Ørnesvingen, e proseguire verso nord fino al villaggio di Eidsdal, dove si imbarchi il veicolo sul traghetto per Linge. Da Ålesund si può noleggiare un’auto e guidare in autonomia verso Trollstigen, oppure unirsi a escursioni organizzate in bus che combinano più punti panoramici.

La Strada dei Troll è soggetta a neve, ghiaccio e frane, e non è percorribile tutto l’anno. Le date esatte di apertura e chiusura variano di anno in anno, ma in generale si può tenere come riferimento l’apertura tra fine maggio e giugno e la chiusura intorno a ottobre. Il periodo ideale per pianificare il viaggio è tra giugno e agosto, quando le giornate sono lunghe e la strada è normalmente asciutta. Per controllare in tempo reale se Trollstigen è aperta, si può consultare il sito ufficiale o l’app della Norwegian Public Roads Administration.

La Strada dei Troll offre molti punti panoramici e dintorni da esplorare, come il centro visitatori Trollstigen, le piattaforme di osservazione, la cascata Stigfossen, il Geirangerfjord, Flydalsjuvet e Trollveggen. Sono presenti piazzole per permettere il passaggio in sicurezza e si consiglia di valutare attentamente se proseguire in caso di nebbia, pioggia intensa o neve residua.