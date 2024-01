Stracciatella in brodo: la Ricetta originale romana

La Stracciatella (Stracciatella in brodo) è una minestra calda tipica della cucina romana povera preparata anche in Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. A base di uovo e parmigiano che cotti nel Brodo di carne bollente e mescolati con una frusta, prendono l’aspetto di piccoli straccetti; da qui il nome ‘stracciatella’ . Confortante, sostanziosa, dall’inconfondibile sapore genuino. Se volete realizzarla in casa, vi regalo la Ricetta originale della nonna romana di una delle mie più care amiche qui nel Lazio! Che è diventata la migliore stracciatella mai provata, per gusto e consistenza perfetta . Ed è entrata direttamente nel mio ricettario del cuore!

Esistono diverse varianti regionali, ad esempio con aggiunta di pangrattato. in questo caso vi regalerò il Brodo con stracciatella classica.Una zuppa dalla facilità imbarazzante e anche veloce! Tradizione vuole si utilizzi il brodo di carne, in alternativa potete anche utilizzare il Brodo vegetale per una versione più leggera.

Il segreto per una perfetta riuscita è non esagerare con la dose del formaggio, per avere la straccetti morbidi e non troppo compatti.

Proprio come i Passatelli in brodo o i golosi Canederli , anche la stracciatella è ottima calda e fumate, sia per cena che per pranzo nelle fredde giornate d’autunno e inverno. potete servirla semplice oppure con un pezzo di Focaccia morbida o fette di Pane abbrustolito. è divina!

Ricetta stracciatella

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 5 minuti 15 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 176 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone 1 lt di Brodo di carne

4 uova medie

85 gr di parmigiano

noce moscata

sale

Procedimento