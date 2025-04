Stoycho, il pellicano rosa, è diventato la celebrità della costa di Varna. Questo affascinante uccello si aggira vicino alla stazione ferroviaria, attirando l’attenzione dei passanti e posando per le foto. La sua presenza ha reso la zona ancora più affascinante, trasformandolo in un’attrazione per turisti e residenti. La storia di Stoycho ha contribuito a far conoscere Varna come una località unica e affascinante.