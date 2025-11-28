Storie di Ravenna: Guidarello Guidarelli

La rassegna Storie di Ravenna, promossa da Ravenna Teatro, torna lunedì 1 dicembre. Il primo spettacolo è dedicato a Guidarello Guidarelli, protagonista anche delle date al MAR con un testo firmato da Nevio Spadoni.

Il teatro racconta le storie della nostra città attraverso la lente del teatro. La rassegna, ideata e curata da Alessandro Argnani, Giovanni Gardini, Alessandro Luparini, Roberto Magnani, Laura Orlandini e Alessandro Renda, apre alle 18 al Teatro Alighieri con lo spettacolo “Guidarelli, il cavaliere di Ravenna”. Il primo appuntamento è dedicato a Guidarello Guidarelli, la figura del condottiero ravennate vissuto nella metà del XV secolo. La sua lastra tombale è custodita nelle sale del MAR e la sua vicenda personale è ammantata di mistero sull’autore, sulla originalità e sulla leggenda che la lega alle promesse d’amore.

I protagonisti in scena sono Daniele Carnoli, Giovanni Gardini, Giorgia Salerno, Mauro e Andrea Monticelli, Giuseppe Rossi e il Coro voci bianche Libere Note della scuola “F. Mordani” diretto da Catia Gori. Le letture sono a cura di Laura Redaelli, la regia è di Alessandro Argnani.

Guidarello Guidarelli sarà anche protagonista del nuovo testo firmato da Nevio Spadoni, “Guidarello”, che verrà rappresentato al MAR nei fine settimana di dicembre e gennaio. I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita su ravennateatro.com e alla biglietteria del Rasi, mentre i biglietti per lo spettacolo “Guidarello, il cavaliere di Ravenna” sono in vendita anche alla biglietteria del Teatro Alighieri. Per informazioni: tel. 0544 36239 – [email protected] – [email protected].