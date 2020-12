VALENTINA e Serena hanno appena scoperto che per qualche settimana non potranno più uscire. È quasi primavera, sta per ricominciare il tempo più bello dell’anno, ma fuori c’è un nemico invisibile, e si deve stare chiusi in casa. Ma se è così che stanno le cose, la mamma e il papà le porteranno a fare un, un sistema chiuso, autosufficiente, nel quale però – scoprono presto le bambine – si possono fare un sacco di cose divertenti: coltivare piantine, cucinare e non sprecare cibo, guardare la tv tutti insieme e tutti insieme mettere in ordine. E scoprire cose nascoste, oggetti che non si sapeva di avere, e conoscere la loro storia: le foto dei nonni da ragazzi, un peluche della mamma quando era piccola. Passano i giorni, e arriva il tempo di ritornare sulla Terra. La Casastronave è tornata alla base, le bambine entusiaste escono correndo fuori dalla navetta spaziale, ma i ricordi del viaggio interstellare rimangono. E sono ricordi belli che non lasciano spazio alla paura.

Questa è la storia che scorre nelle 48 pagine di parole e illustrazioni del volume La Casastronave (edizioni Piemme, collana Battello a Vapore dal 27 novembre in libreria). Una storia per bambini trai 4 e 6 anni, nata durante una brutta avventura, il lockdown della scorsa primavera, dall’idea di Luca Feliciani, manager aziendale 38enne, padre di due bambine di 3 e 5 anni.

“Il 19 marzo il giorno della festa del papà – racconta Luca – mi sveglio con una storia in testa. Chiamo Pierpaolo, un amico illustratore, e gliela racconto. Pierpaolo l’ascolta, e subito mi dice: ‘facciamola. Scrivila e io la illustro’ ”.

Pierpaolo è Pierpaolo Rovero, 46 anni, illustratore di lungo corso, e manco a dirlo anche lui padre, di un maschio e una femmina di 6 e di 4 anni. “Quando Luca mi ha chiamato io ero alle prese con i bambini nel mio studio, dovevo trovare il modo di riempire le loro giornate. Ho capito che io ero già in una casastronave, che nel progetto ci stavo naturalmente”.

In 3 giorni è tutto pronto, testo e disegni. La Casastronave, che non è ancora un libro ma solo una storia di un papà che ce l’aveva in testa e di un altro papà molto bravo a disegnare, è pronta per partire.

Le chat di genitori e di maestre

Luca e Pierpaolo con l’aiuto di Matteo, il fratello di Luca, aprono allora una pagina web, e fanno girare l’avventura di Valentina e Serena sulle chat di mamme e maestre. Lo fanno così, per condividerla e sostenersi a vicenda, genitori e insegnanti, in un periodo complesso, strano per tante famiglie con bimbi piccoli in casa. “C’’è stato un tam-tam incredibile – raccontano Luca e Pierpaolo – nel giro di pochi giorni ci sono arrivati centinaia di riscontri positivi di amici e di conoscenti. Ci sono state maestre chi si sono filmate mentre leggevano la Casastronave agli alunni, mamme straniere che ci hanno chiesto di poter tradurre la storia in altre lingue. E insegnanti di bambini con bisogni speciali che ci hanno domandato se potevano tradurla in simboli o in un linguaggio adatto ai loro alunni. Una grande soddisfazione”.

Dal tam-tam alla carta

Ma come si è passati da un racconto che gira in chat e su YouTube a un volume di carta? “E’ stato tutto molto semplice – dicono – la storia ha girato così tanto che un editore se ne è accorto, e ci ha contattato”.

Nessun piccolo mostro

Nel volume non si parla virus, di piccoli mostri invisibili, e non ci sono disegni di improbabili microrganismi cattivi in stile pubblicità. Insomma non ci si sofferma nelle descrizioni del nemico: è una storia destinata a bambini di 4-6 anni, che dà un senso a quello che accade intorno, che mette serenità. “É il tentativo di dire che sì, ci è capitata una cosa che ci isola fisicamente dagli altri, ma che questa cosa – riprendono gli autori – è anche l’occasione per mettere delle basi buone, per centrarsi come famiglia”.

Non c’è negazione della crisi nella Casastronave, gli abitanti della navetta spaziale hanno in effetti momenti di malinconia, “Sì, li hanno, ma poi si riparte, si ristabilisce presto un tempo di pace”.

Oggi è un viaggio diverso

Alla fine della storia, che coincide con la fine del lockdown, le bambine escono di casa, che è tornata ad essere una normale casa terrestre, e corrono via libere, all’aperto. In realtà non è andata esattamente così. Se non come a primavera, siamo di nuovo più o meno tutti in casa, o almeno più spesso che in periodi non pandemici. “Il viaggio che stiamo vivendo ora, nella seconda ondata della pandemia, è molto differente – dicono e concludono Luca e Pierpaolo con fiducia- I bambini vanno a scuola, e già solo questo fa la differenza. Quel viaggio interstellare, così lungo, è finito. Non ripartiremo”.