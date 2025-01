Storie di coraggio e rinnovamento: questo borgo nella Valle del Piave è rinato dalle proprie ceneri

Longarone, situato nella provincia di Belluno, è un borgo veneto caratterizzato da una profonda resilienza e un forte legame con la sua storia. Adagiato lungo la valle del Piave, questo luogo è noto per i suoi splendidi paesaggi naturali e l’importanza storica. Le origini di Longarone risalgono all’epoca romana, e attraverso i secoli ha avuto diversi dominatori, tra cui nobili famiglie e la Repubblica di Venezia. La sua storia è segnata da eventi traumatici, come il disastro del Vajont del 9 ottobre 1963, che ha impattato duramente la comunità. Tuttavia, Longarone ha trovato la forza di rialzarsi, diventando simbolo di speranza e rinnovamento.

Il borgo è stato ricostruito quasi interamente dopo la tragedia, ma conserva importanti luoghi di interesse, come il Museo del Vajont, che documenta la vicenda storica e il suo effetto sulla comunità. Altri luoghi degni di nota sono la Chiesa di Santa Maria Immacolata, il Ponte sospeso di Igne e il Castello della Gardona. Inoltre, il territorio offre splendide opportunità di escursioni nel vicino Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Longarone è anche famoso per il suo legame con il gelato artigianale, ospitando eventi come la Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, che attira maestri gelatieri e appassionati da tutto il mondo.

Facilmente raggiungibile da Belluno in auto o bus, Longarone è ben collegata alle località circostanti e dispone di una stazione ferroviaria locale lungo la linea Calalzo-Padova, rendendola una meta ideale per esplorare la bellezza e la storia del Veneto.