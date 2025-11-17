Storie di Cioccolato: Ricette e Memorie in Italia

Il cioccolato è un elemento che riesce a evocare ricordi preziosi e momenti speciali. Germana Busca, conosciuta come Mamma Gy, ha deciso di trasformare queste memorie in una storia culinaria nel suo laboratorio, il GyLab.

Durante un workshop, un gruppo di donne ha avuto l’opportunità di collegare la cucina alla scrittura. L’iniziativa, sostenuta dall’azienda Zaini, da genera oltre un secolo cioccolato, si fonda sulla valorizzazione delle persone e delle loro esperienze. L’atmosfera del laboratorio è stata caratterizzata da un’intensa interazione, in cui ciascuna partecipante ha condiviso un frammento della propria vita legato al cioccolato. Sotto la guida dell’esperta di comunicazione e scrittura Ludovica Amat, questi piccoli ricordi si sono trasformati in racconti autobiografici.

Ogni storia è stata poi accompagnata da una ricetta, creando una connessione personale attraverso le abilità culinarie di Germana. Queste narrazioni e ricette faranno parte di un ricettario intitolato “Storie di Cioccolato Zaini”, che raccoglie esperienze e memorie legate al cioccolato.

L’evento ha rappresentato un momento di leggerezza, con conversazioni, condivisioni e lavoro in cucina, lontano dalla formalità di corsi professionali. Le partecipanti hanno appreso tecniche di scrittura e segreti per lavorare con gli impasti. Il cioccolato è emerso non solo come un ingrediente, ma come un vero e proprio legame, capace di far riaffiorare ricordi preziosi.