‘Storie Bastarde’, a Milano la presentazione del libro di Davide Desario

“Storie Bastarde”, scritto da Davide Desario, direttore dell’Adnkronos, edito da Avagliano Editore, è un libro che racconta 27 episodi di vita reale, ambientati in una Roma che riflette una realtà comune a molte città italiane. Durante la presentazione al Piccolo Teatro Grassi di Milano, moderata da Sabrina Scampini, sono intervenuti figure di spicco come Francesca Nanni e Franco Gabrielli. L’autore descrive le storie affrontate nel libro come esemplari del quotidiano, toccando temi di violenza, criminalità e la realtà di ragazzi cresciuti in ambienti difficili. Storie di bambini che perdono amici a causa di overdose o violenza, in un contesto di sfide e realtà avverse.

La narrazione è caratterizzata da una dimensione seria, con sfumature che inducono al sorriso, ma sempre inserita in una realtà complessa, difficile da trovare in altre parti del Paese. Gabrielli sottolinea che questa normalità è sempre a un passo dal crimine, evidenziando come il confine tra il lecito e l’illecito sia sottile, come affermato anche dalla procuratrice Nanni.

Desario riflette su come queste esperienze siano universali, affermando che molti lettori possano identificarsi con esse, indipendentemente dalla loro provenienza. Il libro esplora la formazione dei giovani, mostrando come la speranza e la frustrazione coesistano nel loro percorso di crescita. Con uno stile crudo e autentico, “Storie Bastarde” offre uno sguardo profondo nel cuore dell’infanzia e della giovinezza, raccontando una storia di resilienza e attaccamento alla vita, invitando il lettore a riflettere su come eravamo e cosa siamo diventati.