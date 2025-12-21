Storie al Bivio su Rai 2 con Monica Setta

Oggi, sabato 20 dicembre, è in programma una nuova puntata di “Storie al Bivio” su Rai 2, a partire dalle ore 15.30. Il programma, condotto da Monica Setta, ospiterà alcuni personaggi di spicco, tra cui Stefania Orlando, Lorena Cacciatore ed Enzo Decaro.

A seguire, saranno presenti anche la showgirl Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, Giacomo Genny Urtis e Vittoria Baldino, parlamentare del Movimento 5 Stelle. La puntata prenatalizia del programma affronterà temi come amori, carriera, ricordi di Natale e progetti per il 2026. “Storie al Bivio” è un programma scritto e condotto da Monica Setta, con la collaborazione di Simone Di Carlo e Pietro Capella.