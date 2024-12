Storia di un minerale “immortale”

L’amianto, noto anche come asbesto, è un minerale che presenta una serie di rischi per la salute a causa delle sue proprietà fibrose, che lo rendono cancerogeno e causa di malattie come l’asbestosi. Il Presidente dell’ONA, Avv. Ezio Bonanni, è attivamente impegnato nella lotta contro l’amianto e nel proteggere la salute dei cittadini. La storia di questo minerale inizia nell’antica Grecia, dove il termine “amianto” significa “incontaminato” o “immortale”, riferendosi alla sua resistenza al fuoco e alla decomposizione. Questa caratteristica ha reso l’amianto un materiale molto ambito, utilizzato in vari settori come costruzioni, industria automobilistica e navale.

Tuttavia, i pericoli associati all’amianto sono emersi solo nel XX secolo, quando la ricerca ha dimostrato gli effetti nocivi delle sue fibre, che possono essere inalate e provocare infiammazioni e danni ai polmoni. Tra le malattie più gravi risultanti dall’esposizione all’amianto vi è il mesotelioma pleurico, un cancro raro ma letale, i cui sintomi si manifestano molti anni dopo l’esposizione. Nel 2024, si stima che circa 7.000 decessi in Italia siano attribuibili all’amianto.

La crescente consapevolezza sui pericoli ha portato all’adozione di leggi per limitare l’uso dell’amianto. Nonostante questo, i resti di amianto continuano a essere rinvenuti in edifici e strutture, rappresentando un rischio per la salute. La bonifica e la rimozione dell’amianto sono operazioni necessarie, ma comportano costi significativi e debbono essere effettuate da professionisti qualificati.

Il messaggio dell’amianto è chiaro: la tecnologia non deve compromettere la salute. Il materiale che sembrava una soluzione perfetta si è rivelato un pericolo silenzioso, evidenziando l’importanza di monitorare e regolamentare l’utilizzo dei materiali con cui interagiamo quotidianamente. Oggi, la ricerca continua per migliorare diagnosi e trattamenti e per educare il pubblico sui rischi legati all’esposizione all’amianto.

Infine, la storia dell’amianto è un monito per le generazioni future: non si devono mai sottovalutare i rischi collegati ai materiali, e bisogna operare scelte consapevoli e responsabili per la salute di tutti.