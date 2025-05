Storia di Snake: Il Gioco Iconico dei Telefoni Nokia

Se siete nati negli anni ’80 o ’90, probabilmente avete giocato a Snake, il celebre videogioco del serpente. Tuttavia, le origini di questo gioco risalgono al 1976, con Blockade, un gioco arcade per due giocatori della Gremlin Industries. In questo titolo, i giocatori controllavano linee in crescita, perdendo se collidevano con ostacoli.

La popolarità di Blockade portò a numerose varianti, culminando nel 1997 con la versione di Snake per il Nokia 6110, programmata da Taneli Armanto. L’idea iniziale di Armanto era di portare Tetris sul dispositivo, ma problemi legali lo orientarono verso un aggiornamento del concetto di Snake. Con hardware limitato, Armanto si concentrò su un gioco accessibile, prevedendo un piccolo ritardo nei livelli avanzati per migliorare la giocabilità.

All’inizio del 1998, Snake era preinstallato sul Nokia 6110, rendendolo accessibile a milioni di utenti, trasformando così il cellulare in una piattaforma di intrattenimento. Il gioco si diffuse rapidamente, diventando un passatempo universale. Le statistiche parlano di record di gioco che superano i 61 minuti.

Armanto, pur essendo l’autore di un gioco iconico, è rimasto in gran parte sconosciuto al pubblico. Solo nel 2005 ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per il suo ruolo nello sviluppo del settore dell’intrattenimento mobile. Oggi lavora come architetto di sistemi, guardando indietro ai suoi anni in Nokia con nostalgia, evidenziando l’atmosfera positiva del team.

Fonte: www.geopop.it