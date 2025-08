Storia di famiglia e calcio: tre generazioni di successi sportivi

La storia sportiva di una famiglia originaria di Porto Recanati si intreccia con le vicende di tre generazioni appassionate di calcio. Vincenzo Scipioni, emigrato in Argentina nel 1949, iniziò la sua carriera sportiva giocando in serie C con la SS Porto Recanati. La sua avventura, cominciata dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo ha portato ad affrontare diversi ostacoli, ma anche a realizzare i suoi sogni, culminati nella nascita di una tradizione calcistica familiare.

Vincenzo approdò in Argentina con la speranza di costruire un futuro migliore. Dopo alcuni anni di lavoro, riuscì a portare la sua famiglia nella nuova patria. Sposò Silvana Cavalieri e trasmise la sua passione per il calcio ai due figli, Claudio e Fabio. Quest’ultimo ha avuto una carriera professionale significativa sia in Argentina che in Italia, vestendo le maglie di squadre come il Genoa e la Civitanovese.

Fabio, a sua volta, ha sposato Maria Consuelo Canepá e ha trasmesso la passione per il calcio al figlio Lorenzo, partito dalle giovanili del Tigre, club argentino di Serie A, dove ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2024. Lorenzo ha mostrato subito di avere talento, ricevendo elogi dal sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, che ha seguito con interesse i suoi progressi.

Nel maggio 2024, Lorenzo ha realizzato il suo primo gol in massima serie contro il Boca Juniors, e successivamente, il 10 luglio, è stato acquistato dall’Olympiacos. Grazie a questo trasferimento, avrà l’opportunità di giocare nella Champions League, continuando la tradizione sportiva che affonda le radici nel viaggio del nonno Vincenzo.