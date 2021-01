Definito come “un diario musicale del cuore”, The Soul Cages ha visto Sting fare i conti con la morte del padre, incanalando il suo dolore in un picco creativo.

Sting sembrava quasi invincibile alla fine degli anni ’80. Il suo acclamato album di debutto, The Dream Of The Blue Turtles del 1985, dimostrò che poteva prosperare al di fuori dei Police. Nothing Like The Sun del 1987 gli valse un Brit Award, una nomination ai Grammy e un incremento drastico di vendite dei suoi dischi. Quando il decennio volse al termine, tuttavia, una tragedia personale colpì improvvisamente l’artista: la morte del padre. Un evento che fu collocato alla base della sua terza pubblicazione da solista, The Soul Cages, pubblicato il 22 gennaio 1991.

Sting: The Soul Cages, un album dedicato al padre

The Soul Cage è il terzo album di Sting, pubblicato nel 1991, dedicato al padre dell’artista che, proprio in quel periodo, si spense: “Mi sono sentito creativamente paralizzato, isolato“, così ha commentato quel doloroso evento della sua vita.

Sting

“Mio padre è morto nel 1989. Avevamo avuto una relazione difficile e la sua morte mi ha colpito più duramente di quanto avessi immaginato possibile“, ha scritto Sting in una raccolta dei suoi testi del 2007. “Mi sentivo emotivamente e creativamente paralizzato, isolato e incapace di piangere“.

Il video di The Soul Cages:

“Era come se la gioia fosse stata strappata dalla mia vita“, ha continuato. “Alla fine, ho convinto me stesso a tornare al lavoro e questa cupa raccolta di canzoni è stata il risultato“.

Elaborare il materiale per quello che è diventato The Soul Cages è stato un processo difficile. Distratto dal dolore, Sting tentò di mettersi in attività. Trasferitosi a Parigi con il produttore Hugh Padgham, i collaboratori musicali di lunga data Manu Katché (batteria) e Kenny Kirkland (tastiere), insieme al nuovo chitarrista Dominic Miller, ha elaborato nuova musica promettente, faticando – però – a scrivere testi per accompagnarla.

Sting: il suo passato come fonte di ispirazione per The Soul Cages

In effetti, fu solo quando Sting si addentrò nel suo lontano passato in cerca di ispirazione che finalmente ebbe una svolta. “Ho iniziato con il mio primo ricordo e da lì tutto ha cominciato a fluire“, disse l’artista a Rolling Stone nel 1991.

“Il mio primo ricordo è stato di una nave, perché da giovane vivevo vicino a un cantiere navale ed era un’immagine molto potente di questa enorme nave che torreggiava sopra la casa. Attingere a ciò è stata una manna dal cielo: ho iniziato con quello e l’album è semplicemente uscito“.

I ricordi della prima infanzia di Sting hanno costruito il testo alla base del brano di apertura di The Soul Cages, la malinconica Island Of Souls. Dopo aver buttato giù qualche riga, le porte si sono aperte e, in sole quattro settimane, Sting ha scritto una serie di canzoni piene di motivi marinari.

Con l’eccezione del mistico Mad About You – che era basato sulla storia di re David dal Libro biblico di Samuele – i suoi nuovi testi erano anche disseminati di riferimenti alla sua città natale, Newcastle-Upon-Tyne e alla religione cattolica alla base della sua educazione.

Un album legato alle origini

Interpretato dalla luminare del folk Kathryn Tickell, gli acuti flauti della Northumbria che coloravano Island Of Souls hanno anche dimostrato che The Soul Cages sarebbe stato ricamato con una palette di suoni più tradizionale di quelli solitamente associati al lavoro di Sting.

“Stavo cercando di suggerire da dove venivo, quindi ho eliminato eventuali influenze afro-caraibiche o di musica mondiale dal disco“, ha detto Sting a St Paul Pioneer Press. “Mi piace quella musica e mi piace farla, ma non sembrava essere applicabile. Quindi la maggior parte del disco è basata su melodie folk celtiche“.

Eppure, mentre The Soul Cages è stato certamente un ascolto coinvolgente, canzoni intensamente personali come Why Should I Cry For You?, l’inquietante The Wild, Wild Sea e l’elegiaca When The Angels Fall sono state caratterizzate dalla presenza di brani con un tocco rock e pop notevolmente più acuto.

Sai che…

– La canzone The Soul Cages ha vinto il primo Grammy in assoluto per la miglior canzone rock nel 1992.

– Alcune registrazioni sono state effettuate in Italia, a Villa Salviati, nel comune di Migliarino Pisano.