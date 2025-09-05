Store Manager Torino CC Le Gru

Nel 1984, il nostro fondatore, Thomas Meyer, ha trasformato un paio di jeans nella Iconic Jacket, dando inizio alla nostra storia.
Da allora, ci siamo evoluti collezione dopo collezione, mantenendo la nostra essenza e reinventandoci con uno sguardo innovativo verso il futuro.
I nostri valori sono:
- Cooperation
- Fun & Profit
- Innovation
- Results Orientation
Questi valori guidano le nostre decisioni, alimentano la creatività e ci motivano a ottenere risultati con entusiasmo, sempre in team.
Cerchiamo persone che condividano questa visione per unirsi a #DesigualPeople e trasformare il futuro della moda.
Abbiamo un’opportunità per te come Store Manager nel nostro store presso il CC Torino Le Gru.
Requisiti:
- Almeno 2 anni di esperienza in una posizione analoga
- Capacità di trasmettere l’emozione di Desigual attraverso il prodotto
- Ottima customer service
- Conoscenza dei KPI di vendita e orientamento al risultato
- Doti di leadership
Le tue funzioni principali saranno:
- Soddisfare le esigenze del cliente con un servizio eccellente
- Gestione quotidiana dello store nel rispetto delle procedure aziendali
- Gestione del team: selezione, formazione e motivazione
- Analisi delle vendite e piani d’azione per massimizzare i risultati
Se sei una persona dinamica appassionata di moda, inviaci la tua candidatura!
