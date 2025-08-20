25.8 C
Roma
mercoledì – 20 Agosto 2025
Lavoro

Store Manager – Milano

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Sei un professionista del retail con una forte passione per le attività outdoor e gli sport di montagna?

Questa è l’offerta giusta per te!

Randstad Italia, dipartimento Delivery Center Permanent, ricerca per un importante azienda leader internazionale nel settore.

Requisiti:

  • Esperienza nel retail
  • Conoscenza delle attività outdoor
  • Passione per gli sport di montagna
  • Ottime capacità di comunicazione
  • Orientamento al cliente

Benefit:

  • Possibilità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Formazione continua
  • Possibilità di sconti sui prodotti
  • Programmi di team building

Non perdere questa opportunità! Inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team.


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Store Manager – Milano

Professionista del retail per attività outdoor, con esperienza in vendita consultiva. Beneficio: crescita in un'azienda leader del settore.

ICT Project Manager – Torino

ICT Project Manager per gestire progetti innovativi nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: crescita professionale in un contesto internazionale.

ICT Project Manager – Milano

ICT Project Manager per gestire progetti nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione team. Beneficio: crescita professionale globale.

Quality Engineer – Bergamo

GEWISS, leader nell'innovazione tecnologica, cerca esperti in automazione. Richiesta competenza in sistemi energetici; offre crescita professionale.

Consulente Pazienti – Roma

Ruolo: Consulente Pazienti, gestisce relazioni con pazienti. Requisito: esperienza in customer service. Beneficio: ambiente dinamico in un leader del settore odontoiatrico.

Articolo precedente
Opinioni degli ucraini sui colloqui Trump-Zelensky: Analisi
Articolo successivo
Meloni e Trump: il fuorionda che scuote l’Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.