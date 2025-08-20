Store Manager – Milano

Questa è l’offerta giusta per te!
Randstad Italia, dipartimento Delivery Center Permanent, ricerca per un importante azienda leader internazionale nel settore.
Requisiti:
- Esperienza nel retail
- Conoscenza delle attività outdoor
- Passione per gli sport di montagna
- Ottime capacità di comunicazione
- Orientamento al cliente
Benefit:
- Possibilità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro stimolante
- Formazione continua
- Possibilità di sconti sui prodotti
- Programmi di team building
Non perdere questa opportunità! Inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team.
