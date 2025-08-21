Store Manager – Milano

Randstad Italia, dipartimento Delivery Center Permanent, cerca per un’importante azienda leader nel settore:
Requisiti:
- Esperienza nel retail
- Passione per le attività all’aperto
- Conoscenze sugli sport di montagna
- Ottime capacità relazionali
- Disponibilità a lavorare in team
Benefit:
- Contratto a tempo indeterminato
- Formazione continua
- Ambiente dinamico e stimolante
- Provvigioni su vendite
- Sconti su prodotti aziendali
Non perdere questa opportunità! Candidati ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Professionista retail cercasi per gestire vendite e assistenza in outdoor. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: ambiente stimolante e dinamico.
ICT Project Manager in aizoOn: guida progetti innovativi per il settore automotive; requisito chiave: esperienza nella gestione di team. Beneficio: sviluppo di soluzioni all'avanguardia.
Professionista retail cercasi per guidare vendite in outdoor. Requisito: forte passione per sport di montagna. Benefit: crescita in un leader del settore.
ICT Project Manager in aizoOn: gestisce progetti IT nel settore automotive. Requisito chiave: esperienza nella gestione di team. Benefit: impatto diretto su innovazioni tecnologiche.
Ruolo: gestire relazioni con clienti chiave globali. Requisito: esperienza in account management. Benefit: opportunità di crescita internazionale.