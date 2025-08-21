Store Manager – Milano

Sei un professionista del retail appassionato di attività outdoor e sport di montagna? Questa è l’offerta che fa per te!

Randstad Italia, dipartimento Delivery Center Permanent, cerca per un’importante azienda leader nel settore:

Requisiti:

Esperienza nel retail

Passione per le attività all’aperto

Conoscenze sugli sport di montagna

Ottime capacità relazionali

Disponibilità a lavorare in team

Benefit:

Contratto a tempo indeterminato

Formazione continua

Ambiente dinamico e stimolante

Provvigioni su vendite

Sconti su prodotti aziendali

Non perdere questa opportunità! Candidati ora!