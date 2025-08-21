28.7 C
Store Manager – Milano

Sei un professionista del retail appassionato di attività outdoor e sport di montagna? Questa è l’offerta che fa per te!

Randstad Italia, dipartimento Delivery Center Permanent, cerca per un’importante azienda leader nel settore:

Requisiti:

  • Esperienza nel retail
  • Passione per le attività all’aperto
  • Conoscenze sugli sport di montagna
  • Ottime capacità relazionali
  • Disponibilità a lavorare in team

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Ambiente dinamico e stimolante
  • Provvigioni su vendite
  • Sconti su prodotti aziendali

Non perdere questa opportunità! Candidati ora!


Store Manager – Milano

Professionista retail cercasi per gestire vendite e assistenza in outdoor. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: ambiente stimolante e dinamico.

