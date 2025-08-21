25.8 C
Store Manager – Gardone Val Trompia

Sei un professionista del retail con una forte passione per le attività outdoor e gli sport di montagna? Questa è l’offerta giusta per te!

Randstad Italia, dipartimento Delivery Center Permanent, cerca per un’importante azienda leader internazionale nel settore.

Requisiti:

  • Esperienza nel retail
  • Passione per gli sport outdoor
  • Capacità di gestione del team
  • Ottime doti comunicative

Benefici:

  • Incentivi sulle vendite
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Opportunità di crescita

Non perdere questa opportunità! Candidati subito!


