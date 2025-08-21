Store Manager – Gardone Val Trompia

Randstad Italia, dipartimento Delivery Center Permanent, cerca per un’importante azienda leader internazionale nel settore.
Requisiti:
- Esperienza nel retail
- Passione per gli sport outdoor
- Capacità di gestione del team
- Ottime doti comunicative
Benefici:
- Incentivi sulle vendite
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
- Opportunità di crescita
Non perdere questa opportunità! Candidati subito!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Professionista retail cercasi per guidare vendite in outdoor. Requisito: forte passione per sport di montagna. Benefit: crescita in un leader del settore.
ICT Project Manager in aizoOn: gestisce progetti IT nel settore automotive. Requisito chiave: esperienza nella gestione di team. Benefit: impatto diretto su innovazioni tecnologiche.
Ruolo: gestire relazioni con clienti chiave globali. Requisito: esperienza in account management. Benefit: opportunità di crescita internazionale.
Ricerca neolaureato/a come EXPORT SALES & MARKETING SPECIALIST JUNIOR per analisi di mercato. Crescita professionale in un brand rinomato.
Milu Holding cerca un Manager per garantire esperienze uniche. Requisito: forte leadership. Beneficio: crescita professionale rapida.