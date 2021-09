Google e Apple dovranno offrire sistemi di pagamento alternativi nei loro app store in Corea del Sud: lo stabilisce un disegno di legge approvato martedì dall’Assemblea Nazionale sudcoreana, il primo al mondo a scardinare il controllo totale dei due giganti tech su come le app presenti su App Store e Play Store vendono i loro contenuti digitali.

La proposta, fortemente appoggiata dal partito di Moon Jae-in, diventerà legge dopo la firma del presidente.

App Economy

Le regole

Il testo approvato modifica il Telecommunications Business Act della Corea del Sud per impedire ai grandi operatori di store digitali di imporre l’uso dei loro sistemi di acquisto in-app. Vieta anche agli operatori di ritardare pretestuosamente l’approvazione delle app o di cancellarle dal marketplace per evitare ritorsioni contro gli sviluppatori. Le aziende che non si adeguano potranno incorrere in sanzioni fino al 3% delle loro entrate in Corea del Sud.

Lo studio della legge è partito l’anno scorso, dopo che Google ha annunciato che tutte le app, e non solo i giochi, avrebbero dovuto utilizzare il sistema di pagamento proprietario dell’azienda. La decisione ha scatenato la protesta dei produttori di app e degli sviluppatori di contenuti, che si sono rivolti all’antitrust. La Corea del Sud è uno dei Paesi al mondo dove il mercato mobile è più forte, sia per l’hardware (è la patria di Samsung, primo produttore di smartphone a livello globale) sia per le piattaforme (la penetrazione del 5G è fra le più alte), sia per l’ecosistema di app, con il Play Store di Google che nel 2019 ha fatturato quasi 6000 miliardi di won (5,15 miliardi di dollari) secondo un rapporto del governo pubblicato lo scorso anno.

Un esempio

“Disegni di legge con implicazioni simili sono stati proposti negli Stati Uniti e in Europa, così quello della Corea del Sud diventerà una pietra miliare per la regolamentazione delle piattaforme del mercato delle app in tutto il mondo”, ha commentato Han Sang-hyuk, presidente della Commissione nazionale per le Comunicazioni. La norma è stata ribattezzata “Legge contro lo strapotere di Google”, ma in realtà colpisce anche Apple. Così a Cupertino si dicono preoccupati che con la norma in via di introduzione in Corea del Sud gli utenti che acquistano beni digitali attraverso altri sistemi di pagamento saranno a maggior rischio di frode e violazioni della privacy, mentre a Mountain View ribadiscono che le commissioni del Play Store permettono di mantenere il sistema operativo Android gratuito, dando agli sviluppatori l’accesso a miliardi di utenti. “Rifletteremo su come rispettare questa legge mantenendo un modello che supporta un sistema operativo e un app store di alta qualità”, si legge in una nota di Google.

Il sistema degli store digitali è sotto accusa da più parti: oltre che in Corea del Sud, Apple deve affrontare diverse battaglie legali in Occidente, in primis quella contro Epic Games, l’azienda che produce il popolare gioco Fortnite, ma pure con Spotify. L’anno scorso, l’Ue ha proposto il Digital Markets Act per regolare le commissioni degli app store: le regole sono pensate per le grandi aziende, ma alcuni legislatori sono favorevoli a renderle più severe per colpire specificamente i giganti tecnologici americani. Di recente, in Usa alcuni senatori bipartisan hanno introdotto un disegno di legge per ridurre il controllo esercitato dalle grande aziende sul mercato delle app, mentre i procuratori generali di 36 Stati e il Distretto di Columbia hanno intentato una causa antitrust contro Google, sostenendo che il Play Store sarebbe un monopolio illegale.

L’analisi

Le perplessità

Qualcosa si è mosso: ha cominciato Apple, che ha ridotto la commissioni sulle vendite per gli sviluppatori che non superano il milione di dollari di fatturato, ossia la stragrande maggioranza: dal 30% sono scese al 15%; Google ha fatto lo stesso quest’anno. La settimana scorsa, da Cupertino sono arrivate nuove concessioni, come parte di una proposta di accordo di un’altra causa legale: gli sviluppatori potranno utilizzare le informazioni raccolte dalle app per informare i clienti sulle alternative al sistema di pagamento di Apple, e dunque bypassare gli acquisti in-app e le relative commissioni. Ma solo utilizzando sistemi esterni, come le mail: per la Coalition for App Fairness, tuttavia, la proposta di Cupertino “non affronta fondamentalmente i problemi strutturali e fondamentali che riguardano tutti gli sviluppatori”.

La legge sudcoreana potrebbe segnare un punto di svolta, ma se gli sviluppatori sono soddisfatti, non mancano le obiezioni: come quelle espresse dal portavoce dell’Information Technology Industry Council, un gruppo commerciale che comprende Apple e Google, secondo cui la nuova norma violerebbe gli impegni commerciali multilaterali e bilaterali della Corea del Sud. “Se promulgato, il disegno di legge causerebbe difficoltà agli sviluppatori di app e agli app store che operano nel mercato coreano”, ha detto, sollecitando i legislatori coreani a riesaminare gli obblighi per i mercati di app e garantire che non colpiscano in modo sproporzionato le aziende statunitensi.