Storage nel Cloud: Funzionamento, Vantaggi e Svantaggi

Il cloud storage è una tecnologia che consente di archiviare dati su server remoti accessibili tramite Internet. Fornitori come Google Drive, Dropbox e AWS S3 gestiscono l’infrastruttura necessaria, garantendo accesso continuo ai dati. Questo sistema offre flessibilità, consentendo di adattare la capacità di archiviazione alle esigenze senza investimenti in hardware fisico.

Esistono però criticità, tra cui la sicurezza dei dati e la perdita di controllo sulla gestione. I file sono memorizzati su server fisici in data center distribuiti, non sempre direttamente accessibili. Il cloud storage garantisce anche ridondanza, che protegge i dati in caso di guasti.

I tipici modelli di cloud include: il pubblico, condiviso con altri utenti; il privato, dedicato esclusivamente a un’organizzazione; e l’ibrido, che combina i due approcci. Ogni modello ha vantaggi differenti in termini di costi, controllo e sicurezza.

Tra i vantaggi del cloud storage si evidenziano la scalabilità e la rapida implementazione. La gestione è semplificata in quanto manutenzione, sicurezza e aggiornamenti sono a carico del fornitore. Il pagamento avviene secondo un modello a consumo, valido per evitare spese iniziali elevate. Inoltre, in caso di emergenze, il backup cloud consente di mantenere l’accesso ai dati.

D’altro canto, la sicurezza rappresenta una preoccupazione significativa, con rischi di violazioni. Delegare la gestione dei dati può ridurre il controllo e la visibilità sui file. La latenza può essere un problema, specialmente con connessioni poco performanti. Infine, le normative in settori regolamentati possono rendere difficile l’archiviazione di dati sensibili nel cloud.