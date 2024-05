Stoppa, Matilde, Artur, Karina e Linda, chi lascia L’Isola: i sondaggi

Nomination complicate nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. La prima naufraga a finire al televoto è stata Karina dopo una catena di salvataggio, la seconda è stata Matilde Brandi con lo stesso meccanismo. Linda Morselli e Artur Dainese invece sono stati nominati dal gruppo (con le nomination in due round: palesi e le segrete), mentre Edoardo Stoppa è stato scelto dalla nuova leader, Khady Gueye.

Chi rischia di uscire mercoledì sera? Stando ai sondaggi Edoardo e Artur possono stare tranquilli. Anche Matilde non dovrebbe rischiare, mentre le due naufraghe meno votate sui social, nei forum e siti dedicati a L’Isola, sono Karina Sapsai e Linda Morselli. Dopo Dario Cassini, sarà quasi certamente un’altra new entry ad abbandonare l’Honduras.

“La prima ad esprimere il proprio giudizio è Alvina, la quale decide di mandare al televoto Linda. Stoppa fa il nome di Artur in quanto crede che, anche questa volta, non sia stato onesto nei confronti dei suoi compagni e del pubblico: “Deve dire le cose come stanno, non si può nascondere dietro un dito” esclama. Anche la scelta di Samuel ricade su Artur: “Non ho nulla da condividere con lui”.

È il turno di Linda: la Naufraga spiega che avrebbe voluto mandare al televoto Aras per ricambiare la Nomination ricevuta; non potendo fare il suo nome, sceglie di dare un voto ad Artur. Quest’ultimo ricambia il voto a Linda: “Si deve ancora ambientare un po’”.

La scelta di Matilde ricade su Artur in quanto crede che, anche questa volta, lui non sia stato sincero: “La sappiamo tutti la verità” esclama. Senza alcun tipo di paura, la ballerina decide di dire la verità: spiega che – pur non volendolo ammettere – nel furto del cibo c’è stato anche lo zampino del modello ed è giusto che tutti ne siano a conoscenza. Per lo stesso motivo, anche la scelta di Edoardo ricade sul modello: “Non mi fido”.

Karina fa il dome di Samuel: “Samuel è l’unica persona con cui ho comunicato meno, è troppo solitario”.