Stop Retegui, i tempi di recupero

L’attaccante Mateo Retegui ha ricevuto i risultati degli esami strumentali dopo l’infortunio subito mentre era in Nazionale. Dopo il ritiro dalla Nazionale, è tornato a Bergamo per sottoporsi a controlli medici. Gli esami hanno rivelato una lieve lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo di destra. Di conseguenza, Retegui non sarà disponibile per la partita contro la Fiorentina, in programma al Franchi, al ritorno del campionato. Inoltre, la sua presenza è in dubbio anche per la sfida interna contro la Lazio, prevista il 6 aprile.

In vista della partita con la Fiorentina, il mister Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare Charles De Ketelaere come punta centrale, affiancato da Ademola Lookman e Mattia Brescianini. La situazione di Retegui sarà monitorata nelle prossime settimane per valutare il recupero e il possibile rientro in campo.