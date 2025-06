Stop auto diesel euro 5: misure antinquinamento in Italia

A partire dal 1° ottobre 2025, entrerà in vigore il divieto di circolazione per le auto diesel euro 5 nei comuni italiani con oltre 30.000 abitanti, un provvedimento che interessa principalmente le regioni della Pianura Padana: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Questa misura è stata attuata in risposta alle 65 procedure d’infrazione aperte dall’Unione Europea contro l’Italia, di cui 23 relative a violazioni ambientali.

Le auto euro 5, immatricolate tra il 2011 e il 2015, non potranno più circolare durante i feriali, tra le 8:30 e le 18:30, almeno fino ad aprile 2026. Attualmente, si stima che ci siano circa 1,33 milioni di tali veicoli circolanti nelle regioni interessate: 236.000 in Piemonte, oltre 340.000 in Veneto, 484.000 in Lombardia e circa 270.000 in Emilia-Romagna.

Il Ministro dei Trasporti ha espresso la sua preoccupazione per le ripercussioni di questo divieto, sottolineando che i cittadini potrebbero ritrovarsi senza la possibilità di usare milioni di veicoli. In risposta, La Lega sta preparando un emendamento per contrastare questa decisione, definita da Matteo Salvini “una delle follie della Commissione von der Leyen”.

La disposizione di stop mira a ridurre l’inquinamento atmosferico nelle aree più colpite, affrontando una problematica crescente legata alla qualità dell’aria in Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it