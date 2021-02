“Il blocco dello sci di stasera per domani è gravissimo. La stagione è finita, per molti operatori che in questi istanti mi hanno confermato che non apriranno più. Il ‘no’ all’apertura degli impianti non trova d’accordo i Comuni montani, insieme a tutti gli operatori economici”. Così Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l’Unione dei comuni e delle comunità di montagna, sul blocco allo sci fino al 5 marzo deciso stasera dal ministro Speranza, poche ore prima della riapertura degli impianti prevista domani mattina.

“Abbiamo buttato al vento milioni di euro in quest’ultima settimana – aggiunge – uno spreco enorme. Ora contiamo i danni. Che in settimana dovranno essere rimborsati con adeguati ristori. Per il personale serve immediatamente un’indennità, la cassa integrazione. Il Governo Draghi si attivi immediatamente”, conclude Bussone.

La giornata di domani era infatti già sold-out sugli impianti di Bardonecchia, tra le prime località sciistiche a ripartire: sono stati venduti online tutti gli skipass possibili, rispettando il contingentamento (con capienza al 30 per cento, quindi circa 4mila pass), e decine di migliaia sono stati acquistati per i prossimi giorni da tanti che temevano di non riuscire a farcela proprio per i limiti posti alla capienza.

Le ore di attesa a Bardonecchia sono ora finite con una doccia fredda, così come nel resto del Piemonte e in Valle d’Aosta, dove già altri gestori di impianti avevano deciso di riaprire domani come ad Alagna o a Bielmonte, mentre la Vialattea aveva programmato la ripartenza per il prossimo sabato. Ora è tutto da rivedere: molto probabile che numerosi gestori decidano di considerare chiusa la stagione.