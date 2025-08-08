Stop all’abbandono: la campagna di Leal per gli animali

In Italia, il problema dell’abbandono degli animali domestici è una questione grave, con circa 130.000 abbandoni all’anno, di cui 80.000 riguardano cani e 50.000 gatti. Questa situazione ha impatti significativi, non solo dal punto di vista etico, ma anche sanitario e della sicurezza pubblica.

Per affrontare questo fenomeno, la Lega Anti Vivisezione (Leal) ha lanciato la campagna “Fuori il Traditore”, sostenuta da diversi volti noti, tra cui Ornella Muti e Naike Rivelli, che hanno realizzato uno spot emotivamente coinvolgente. In questo video, si evidenzia il dramma dell’abbandono, sottolineando che si tratta di un crimine. Flavio Insinna ha condiviso la storia di “Ugolina”, una gattina salvata dalla vita randagia, mentre Massimo Wertmuller ha rappresentato il dolore degli animali abbandonati.

L’obiettivo principale della campagna è invertire la narrativa sull’abbandono, spostando l’attenzione dai cani e gatti abbandonati, considerati vittime, ai trasgressori di queste azioni. Il mese di agosto, durante il quale gli abbandoni aumentano, è stato scelto per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura di rispetto verso gli animali. La campagna, progettata da Rosalba Panzieri, intende modificare il percepito sociale dell’abbandono e far emergere le sue conseguenze.

L’abbandono è anche punito penalmente, con pene che possono arrivare fino a tre anni di reclusione e multe significative. La partecipazione della comunità è incoraggiata attraverso l’affissione di locandine che segnalano il rifiuto verso comportamenti delinquenziali nei luoghi pubblici, sostenendo così le vittime di questo reato.