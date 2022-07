Una serata dedicata alle violenza sui luoghi di lavoro, in particolare nel mondo della sanità. Se ne parlerà il primo agosto alle 21:30 a Roma a Salotto Tevere sotto Ponte Cestio.

Il Dr. Carlo Marchetti, Presidente dell’Associazione AMAD (Associazione per le malattie, ansia e depressione) e la Dott.ssa Marina Cannavò medico psichiatra, psicoterapeuta e consulente scientifico AMAD sono tra i promotori della serata “Stop alla violenza nei luoghi di lavoro a danno degli operatori della salute”. L’invito è rivolto a tutti, poiché le aggressioni al personale sanitario e socio sanitario non sono solo un problema di sicurezza dei luoghi di lavoro e di benessere e salute degli operatori, ma sono soprattutto un problema di sicurezza e di qualità delle cure per i cittadini.

La prima parte della serata sarà dedicata alla lettura delle testimonianze di aggressioni (le storie sono state raccolte in totale tutela della privacy dalla Dott.ssa Cannavò) e alla rappresentazione scenica delle conseguenze degli episodi di violenza sul benessere e sulla salute degli operatori con la partecipazione degli attori dell’Associazione Cristina Romiti, Alfonso Di Cosimo e Giancarlo Morelli diretti da Cristina Romiti. La drammaticità delle conseguenze sarà sottolineata da canzoni dal vivo interpretate dai cantanti dell’Associazione Marilisa Priftuli e Dario Micci.

Nella seconda parte verrà presentata la petizione AMAD per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito sanitario, volta ad integrare la legge 113/2020 recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.

Seguirà una Tavola Rotonda sulle proposte ed iniziative da intraprendere per la tutela dei diritti delle vittime di violenza a 360 gradi.

Parteciperanno insieme all’Associazione AMAD il Vicepresidente della Camera dei Deputati On.le Fabio Rampelli, alcuni esponenti della Commissione Sanità della Regione Lazio (il Presidente Rodolfo Lena, il Vicepresidente Fabio Capolei, il Consigliere Chiara Colosimo e il Consigliere Daniele Giannini), il Presidente del Sindacato Confintesa Dott. Massimo Visconti, il Segretario Nazionale Confintesa UGS Dr. Ruggero Di Biagi e il Segretario Regionale Confintesa Dr. Alessio Minadeo.