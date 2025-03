Stop al test d’ingresso è legge

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente una legge che elimina i test di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, con 149 voti favorevoli e 63 contrari. La riforma prevede che l’iscrizione al primo semestre sia libera, mentre l’accesso al secondo semestre sarà condizionato dal conseguimento di tutti i crediti formativi del primo. Gli studenti che non riescono ad accedere al secondo semestre potranno continuare gli studi in altri corsi affini.

L’obiettivo della riforma è potenziare il Servizio sanitario nazionale, garantendo una formazione di qualità e aumentando il numero di professionisti nel settore, in linea con gli investimenti del Pnrr. Il Governo dovrà adottare i decreti legislativi entro un anno. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha sottolineato l’importanza di questa riforma, che rappresenta una svolta rispetto al “numero chiuso”, consentendo a più studenti di realizzare il sogno di diventare medici.

Tuttavia, il presidente del Sism, Antonino Bascetta, ha espresso preoccupazione, affermando che non si supera realmente il numero chiuso, ma lo si rimanda di un anno, causando stress agli studenti. Critica anche la standardizzazione dei percorsi di studio che, secondo lui, non prepara adeguatamente gli studenti a diventare professionisti della salute. Bascetta ha richiesto una revisione equa dei test d’ammissione, ritenendo che i precedenti criteri non garantissero pari opportunità. La sua richiesta si è unita a proposte alternative presentate in occasione dell’udienza alla VII commissione parlamentare, che però non hanno trovato ascolto.