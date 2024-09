Stop al cognome del marito e distinzione uomo-donna

Il 27 settembre 2024, Forza Italia ha presentato una proposta di legge alla Camera dei deputati contro l’obbligo di identificare le donne sposate o vedove nelle liste elettorali anche con il cognome del marito, e per eliminare la distinzione di genere nelle file di voto. L’iniziativa mira a promuovere la parità di genere e semplificare le procedure elettorali.

I deputati di Forza Italia, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini e Alessandro Battilocchio, hanno dichiarato che è fondamentale superare questa “antistorica divisione” nelle liste elettorali. La loro proposta, che prevede modifiche all’articolo 4 della legge del 7 ottobre 1947, punta a aggiornare una normativa che risale a ottant’anni fa. Si propone che donne e uomini possano votare nella stessa fila e che tutti vengano chiamati semplicemente per nome, senza ulteriori identificazioni legate allo stato civile.

I deputati sottolineano che l’Italia ha subito significativi cambiamenti nella sua composizione sociale e politica, citando come esempio il fatto che per la prima volta nel paese vi sia una donna alla presidenza del Consiglio. La proposta di legge si propone quindi di rimuovere un’anacronistica duplicazione, che risale al riconoscimento tardivo del diritto di voto per le donne rispetto agli uomini.

In conclusione, Forza Italia intende affrontare e eliminare una piccola, ma persistente, disparità di trattamento tra i generi all’interno dei processi elettorali, contribuendo a una maggiore equità e modernità nel sistema democratico italiano. La proposta rappresenta un passo importante verso il riconoscimento della parità di diritti e opportunità per tutti i cittadini, indipendentemente dal genere.