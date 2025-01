Stop ai treni a Roma Termini, l’opposizione attacca: “Game over per Salvini”

Oggi la circolazione dei treni alla stazione Roma Termini è stata sospesa a causa di un guasto tecnico, generando ritardi e deviazioni per i convogli. Questo incidente ha scatenato attacchi politici contro il governo, in particolare contro il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha espresso il suo disappunto sui social, sottolineando la mancanza di attenzione del governo verso le difficoltà quotidiane dei pendolari e dei viaggiatori, e chiedendo le dimissioni del ministro Salvini.

I parlamentari del M5S hanno descritto la situazione come “indecente”, affermando che Roma Termini è diventata un “hub dell’imprecazione” per i passeggeri. Hanno invitato il governo a prendere responsabilità in un momento critico, sottolineando che le stazioni ferroviarie italiane stanno diventando oggetto di scherno in Europa. Elly Schlein, segretaria del PD, ha accusato il governo di paralizzare il paese, sottolineando la continua presenza di ritardi e mancanza di informazioni, che danno luogo a gravi disagi per i cittadini e a danni per l’economia e il turismo.

Marco Furfaro, deputato del PD, ha criticato la mancanza di intervento da parte di Salvini e ha chiesto le sue dimissioni, evidenziando il suo disinteresse per le vere questioni che affliggono i trasporti. Anche Matteo Renzi di Italia Viva ha sollecitato un intervento diretto di Salvini in Senato, proponendo una mozione di sfiducia.

Una petizione lanciata da Italia Viva chiede le dimissioni di Salvini, evidenziando il “tracollo” della rete ferroviaria nazionale. La petizione sottolinea come i cittadini siano costretti a sopportare ritardi, guasti e condizioni di viaggio inaccettabili, con effetti devastanti sulla vita quotidiana e sull’economia. Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ha notato l’assenza di dichiarazioni di Salvini, che ha lasciato i viaggiatori in attesa, evidenziando un continuo senso di impotenza e disagio per gli utenti dei trasporti pubblici.