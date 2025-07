Stop ai Maltrattamenti: La Campagna di Sensibilizzazione Verona

Iniziative a favore della tutela degli animali sono sempre più frequenti, riflettendo la crescente attenzione verso il loro benessere. Quest’anno, il Comune di Verona ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro i maltrattamenti, destinata a scuotere le coscienze.

La campagna utilizza due immagini forti, che ritraggono un cane di nome Bruno e un gatto chiamato Piumino, entrambi vittime di abusi. Queste immagini saranno diffuse attraverso social media, totem digitali e manifesti, per attirare l’attenzione su una problematica seria e spesso trascurata. Il consigliere comunale alla Tutela degli animali, Giuseppe Rea, ha sottolineato l’importanza di farci riflettere sulla sofferenza degli animali, creature senzienti che meritano rispetto e pietà.

Recentemente, è stato approvato un nuovo Regolamento per la tutela degli animali a Verona, il quale inasprisce le sanzioni per chi maltratta o non gestisce correttamente gli animali. Il Regolamento ha l’obiettivo di garantire una convivenza idonea tra esseri umani e animali, riconoscendo il diritto degli animali a vivere in condizioni compatibili con le loro necessità biologiche ed etologiche.

La campagna ha beneficiato della collaborazione di associazioni locali, tra cui Lav e Animalisti Verona, che hanno fornito le immagini e supporto alla causa. Le rappresentanti delle associazioni hanno evidenziato che i casi di maltrattamento continuano ad aumentare, e hanno anche menzionato il crescente fenomeno delle “adozioni inconsapevoli”, con molte persone che abbandonano gli animali che non possono più gestire.