Stop ai circhi con animali: il dibattito a Imola

A Imola, il dibattito sulla presenza degli animali nei circhi è tornato a farsi sentire. Recentemente, il Consiglio comunale ha approvato una mozione che chiede al sindaco e alla Giunta di sollecitare il Governo nazionale a rivedere la normativa sugli spettacoli viaggianti, ponendo fine all’uso di animali. La mozione, presentata dal Partito Democratico e sostenuta dai gruppi Imola Corre e Sinistra imolese, ha visto l’astensione di Fratelli d’Italia e Lega.

Negli anni passati, era stato imposto un divieto ai circhi con animali, dopo il drammatico incidente della giraffa Alexandre nel 2012, che provocò una fuga confusa e una serie di rischi per la sicurezza. Questo episodio rimane un ricordo significativo nella memoria collettiva, tanto che è stato citato anche in una canzone di Vinicio Capossela.

Nel 2019, il Comune aveva revocato il divieto, modificando il regolamento per allinearlo alla legislazione vigente. La decisione era stata presa per evitare impugnazioni legali e potenziali risarcimenti a cui il Comune poteva andare incontro.

La recente mozione non è stata ricevuta allo stesso modo dai diversi schieramenti politici. Cecilia Ricci del PD ha sottolineato l’importanza di affrontare questa mancanza normativa, mentre Nicolas Vacchi di FdI ha criticato la proposta, suggerendo che sarebbe opportuno che il Comune stesso modificasse il regolamento. Daniele Marchetti della Lega ha proposto di portare il confronto su scala regionale, come già avvenuto in Lombardia.