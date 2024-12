Stomaci forti sì, permalosi no: ecco l’osteria più vivace di Roma, dove ti serviranno amatriciana con contorno di parolacce

Quando si entra in un ristorante, il servizio gioca un ruolo fondamentale nella valutazione dell’esperienza gastronomica. Un esempio unico a Roma è il ristorante Cencio La Parolaccia, dove i camerieri insultano i clienti in modo scherzoso, rendendo l’atmosfera provocatoria e divertente. Questo locale, situato a Trastevere in Via del Cinque, è aperto dal 1941 e si è guadagnato una reputazione per il suo approccio originale, frutto dell’idea dei coniugi Vincenzo, soprannominato Cencio, e Renata. Un mix di musica folkloristica e commenti pungenti ha reso la loro osteria un luogo iconico, ribattezzato “La Parolaccia” in seguito alla sua popolarità.

La gestione del ristorante è ora affidata ai figli di Cencio e Renata, che continuano la tradizione mantenendo invariato il clima goliardico. Questo locale non è adatto a chi è timido o facilmente offeso, ma per chi è disposto a partecipare al gioco, l’esperienza promette di essere memorabile.

Il menù di Cencio La Parolaccia offre un’ampia varietà di piatti tipici della cucina romana. Tra i primi piatti troviamo i celebri bucatini all’amatriciana, rigatoni alla pajata e la tradizionale combinazione di carbonara, amatriciana e cacio e pepe. Gli antipasti includono bruschette, affettati e formaggi. Passando ai secondi, il ristorante serve piatti come trippa, abbacchio alla scottadito e involtini al sugo, accompagnati da verdure di stagione. La carta dei dolci presenta dessert classici come panna cotta e sorbetto al limone.

Il ristorante è aperto dal lunedì al sabato, con orario dalle 20.30 alle 00.30, mentre la domenica è chiuso. La prenotazione è consigliata e può essere effettuata tramite il sito ufficiale o telefonicamente. Cencio La Parolaccia rappresenta un’esperienza culinaria unica, dove il cibo è buono e il servizio stravagante diventa un punto di forza, rendendo ogni visita un evento da ricordare.