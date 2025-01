“Sto male, devo fermarmi”: l’annuncio del famosissimo cantante preoccupa i fan

Sting ha annunciato il rinvio di due concerti e l’annullamento della sua partecipazione ai Bass Magazine Awards a causa di problemi di salute non specificati. I concerti, inizialmente previsti per il 24 e il 26 gennaio, sono stati posticipati al 1 e al 28 giugno. In un comunicato, Sting ha espresso rammarico per la situazione, spiegando che le decisioni sono state prese su consiglio medico.

Nel suo messaggio, Sting ha sottolineato il dispiacere per dover cancellare l’apparizione ai Bass Magazine Awards, dove avrebbe dovuto ricevere un premio alla carriera. I dettagli riguardo alla malattia non sono stati rivelati, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti. Sting ha colto l’occasione per scusarsi per gli inconvenienti causati e ha ringraziato i suoi sostenitori per la comprensione.

Questa non è la prima volta che Sting affronta problemi di salute; nel 2019, fu costretto a cancellare alcune date del tour europeo a causa di problemi di sinusite. Nonostante ciò, Sting promuove uno stile di vita sano, appoggiato da una routine di yoga e una dieta biologica.

Negli ultimi anni, Sting ha approfondito il suo legame con l’Italia, dove vive con la moglie Trudie Styler. Oltre alla musica, ha iniziato a produrre vini e ha collaborato con artisti italiani, come Giordana Angi. La sua passione per la cultura italiana è evidente e continua a essere attivo nella scena musicale. I fan attendono con ansia i prossimi concerti, sperando in una pronta guarigione del cantante.