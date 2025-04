“Sto combattendo contro un brutto mostro”: il cantante parla per la prima volta della sua dolorosa battaglia, il video è toccante

Chris Martin, il frontman dei Coldplay, condivide la sua esperienza con la depressione in un video, fornendo consigli utili come la scrittura libera e la meditazione trascendentale per affrontare momenti difficili. Nel video, girato a Hong Kong durante una pausa del Music of the Spheres World Tour, Martin esprime la sua crescente lotta con la depressione, che non riguarda solo lui, ma anche le persone a lui vicine. Ha parlato della scrittura libera, una pratica in cui si annotano i pensieri per dodici minuti, che considera benefica e liberatoria. Ha anche elogiato la meditazione trascendentale come una pratica che migliora il benessere mentale.

Inoltre, ha menzionato la “Propriocezione”, una tecnica utile per bilanciare corpo e mente, citando Jim Costello, creatore del metodo Costello, come una figura importante per chi affronta disturbi come l’ADHD o l’autismo. Chris ha sottolineato come l’arte e la musica possano influenzare positivamente il nostro umore, menzionando Chloe Qisha come un’artista la cui musica gli procura gioia.

La sua vulnerabilità ha attratto l’attenzione di molti, stimolando una conversazione importante sulla salute mentale. Martin non è nuovo a questi temi, avendo già parlato delle sue difficoltà dopo il divorzio da Gwyneth Paltrow nel 2014 e in un periodo buio nel 2020. Oggi, la sua apertura rappresenta un messaggio di resilienza, incoraggiando altri a cercare aiuto. La reazione dei fan è stata positiva, con molti che hanno espresso gratitudine per la sincerità del cantante, contribuendo a destigmatizzare la depressione e a promuovere la connessione umana.