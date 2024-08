Momento davvero pessimo per l’attrice molto nota per il ruolo di Abbi Montgomery in Sex Education. L’attrice della serie irriverente e apprezzatissima da milioni di persone in tutto il mondo, grazie all’uscita su Nteflix, ha recentemente rivelato di avere una sindrome spaventosa.

La giovane attrice ha raccontato sui social ai suoi numerosi follower la sua difficile lotta contro una malattia debilitante. Nata nel 2000, Anthony Lexa ha ottenuto grande popolarità grazie al suo personaggio nella amatissima serie. Qui interpretava una giovane donna transgender che affronta sfide significative nella vita personale così come nelle relazioni.

Nonostante la fama e la serie conosciutissima nel mondo, la sua carriera ha subito un brusco stop a causa di problemi di salute che l’hanno costretta a ritirarsi temporaneamente. Anthony Lexa, infatti, è affetta dalla Sindrome da Sospensione di Steroidi Topici (TSW), una condizione che insorge quando si interrompe improvvisamente l’uso di steroidi topici, quelli che vengono prescritti per curare patologie cutanee come eczema e psoriasi.

I sintomi della sindrome possono molto fastidiosi e debilitanti. Non mancano, spesso, dolore acuto, irritazione cutanea e un generale malessere. Una sindrome che non è affatto trattabile da tutti allo stesso modo, con la stessa pazienza. Lexa ha descritto il suo stato come “doloroso”, affermando di non riuscire a svolgere le attività quotidiane per il dolore costante.

L’attrice, grazie ai social, ha voluto sensibilizzare il pubblico sulla sua condizione, condividendo la sua esperienza. Lexa, inoltre, porta l’attenzione sui rischi associati all’uso di steroidi topici e ha incoraggiato i suoi follower a prestare attenzione alla salute. L’attrice ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo ma non c’è dubbio che la sua difficile battaglia contro la TSW risulti davvero toccante e capace di tenerla lontana dagli schermi ancora a lungo.

La comunità di Sex Education si è stretta attorno a lei. Con la serie che si avvia verso la conclusione, il contributo di Lexa come Abbi rimarrà indelebile nel cuore dei fan. Il suo ruolo, d’altronde, raccontava inclusione e accettazione per un personaggio che è anche un simbolo di speranza per molti. Mentre Anthony Lexa continua la sua battaglia, i suoi fan e sostenitori restano al suo fianco, sperando in una rapida guarigione.