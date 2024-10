STM, collaborazione strategica con Qualcomm nell’IoT wireless

STMicroelectronics e Qualcomm Technologies hanno annunciato una nuova collaborazione strategica per sviluppare soluzioni IoT industriali e consumer potenziate dall’Edge AI. Questa alleanza unisce la tecnologia di connettività wireless avanzata di Qualcomm, inclusi i system-on-chip (SoC) combinati Wi-Fi/Bluetooth/Thread, con l’ecosistema di microcontrollori di STMicroelectronics, in particolare le serie STM32. La sinergia permetterà agli sviluppatori di integrare facilmente i software di connettività nei microcontrollori, accelerando l’adozione su larga scala attraverso i canali globali di ST.

Remi El-Ouazzane di STMicroelectronics ha sottolineato l’importanza della connettività wireless per l’espansione dell’Edge AI, evidenziando l’impatto positivo che questa partnership avrà sui clienti di STM32, superando i 100.000 a livello mondiale. Rahul Patel di Qualcomm ha aggiunto che la loro leadership nella R&D ha favorito l’evoluzione dell’IoT wireless, dalle applicazioni 4G/5G alle soluzioni Wi-Fi e micropotenza, e prevede che l’integrazione con STMicroelectronics accelererà le funzionalità IoT.

STMicroelectronics.intende sviluppare moduli autonomi in grado di utilizzare i SoC Wi-Fi/Bluetooth/Thread di Qualcomm, integrandoli facilmente con i microcontrollori STM32. Questa connettività ottimizzata permetterà agli sviluppatori di ridurre i tempi di sviluppo e il time-to-market. Le prime soluzioni derivanti da questa collaborazione sono attese per il primo trimestre del 2025, con una distribuzione più ampia prevista successivamente.

Andrew Zignani di ABI Research ha commentato la crescente necessità di soluzioni di connettività wireless ad alte prestazioni, considerando che la base installata di dispositivi connessi potrebbe superare gli 80 miliardi entro il 2028. La collaborazione tra ST e Qualcomm rappresenta un’unione strategica, con una roadmap per il futuro sviluppo di SoC combinati e potenziale estensione alla connettività cellulare per applicazioni IoT industriali.

In sintesi, l’iniziativa mira a migliorare le prestazioni e a rendere l’innovazione nell’IoT più accessibile e veloce, rispondendo alla domanda in crescita per soluzioni di connettività nei mercati consumer e industriali. La combinazione delle competenze di STMicroelectronics e Qualcomm Technologies punta a definire nuove esperienze per gli sviluppatori, con risultati attesi che potrebbero trasformare l’ecosistema IoT nei prossimi anni.